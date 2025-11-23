Un campionato di Terza Categoria ancora in fase embrionale quello che, nel week end appena trascorso, ha visto consumarsi anche la sua quarta giornata. Ecco allora come è andato il turno, anche delle vibonesi coinvolte.

L'anticipo

La giornata si è aperta sabato con l'anticipo, di alta classifica, tra Sporting Piscopio e Maierato e dal forte sentore di play off. Alla fine, ciò che ne viene fuori, è un pirotecnico 3-3 che diverte la platea presente e testimonia le potenzialità di entrambe le compagini. Un pareggio che consente comunque a entrambe di rimanere in scia play off.

Vantaggio dopo soli sette minuti per gli ospiti a firma di Parise ma, tra il 23’ pt e il 35’ pt, i padroni di casa la ribaltano con la rete di Santoro prima e Porcelli poi. Nella ripresa c’è il contro-sorpasso maieratese con il nuovo pari di Santaguida e la rimonta completata da bomber Jaiteh. Alla mezz’ora, però, un eterno Ciardulli toglie ancora una volta le castagne dal fuoco ai giallorossi, per una sfida dall’alto tasso emozionale.

Le gare della domenica

Tutte le altre in campo domenica, compresa la capolista Serra San Bruno che non sembra conoscere ostacoli. Anche stavolta la compagine bianco/azzurra non lascia neanche le briciole e a farne le spese di turno è il Cessaniti, battuto in casa propria per 0-2: passano tre minuti e gli ospiti sono già in vantaggio grazie a Greco, il raddoppio invece arriva nel finale con Andreacchi. Blitz esterno del Paravati che torna col bottino pieno dalla trasferta in casa dell'Atletico Vena e si prende il secondo posto in classifica: un poker che legittima la superiorità ospite, impetuosa con le reti di Santaguida, Furci e la doppietta di Scannadinari. Impatta invece il Pannaconi che, in casa del Castel Caraffa, torna sconfitto con un pirotecnico 4-3 che diverte il pubblico. Per i locali a segno Facundo, Montagnese, Carè e Ienco.

Seconda vittoria consecutiva per la Fulmine Sorianello che, davanti al proprio pubblico, batte il Falchi Maropati e continua a risalire in classifica, senza dimenticare che ha una gara da recuperare. Locali dunque che mettono subito in chiaro le cose con una prestazione di rilievo e prorompente: cinquina senza appello per i giallorossi che vanno al riposo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Mohamed e Macrillò. Nella ripresa il tris del nuovo arrivato Tassone e il poker, su calcio di rigore, realizzato dal portiere Angelo Carrera che non sa solo parare. Cinquina a firma di Muller. Vince di misura infine il Pernocari, anch'esso con una gara in meno, che piega la Serrese per 0-1 con la firma di Combatti, alla mezz’ora della ripresa.

I risultati

Sp. Piscopio-Maierato 3-3

Atl. Vena-Paravati 1-4

C. Caraffa-Pannaconi 4-3

F. Sorianello-F. Maropati 5-0

Cessaniti-Serra San Bruno 0-2

Serrese-Pernocari 0-1

La classifica

Serra San Bruno 12

Paravati 9

Sp. Piscopio 8

Pernocari 7

Maierato 7

F. Sorianello 6

C. Caraffa 6

Pannaconi 6

Cessaniti 3

Atl. Vena 3

Serrese 0

F. Maropati 0

Il prossimo turno