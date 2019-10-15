A pochi giorni dall’avvio della stagione delle regate, i club calabresi pubblicano calendari, festeggiano affiliazioni, lanciano guanti di sfida

Ci siamo: la Calabria – ed il golfo di Sant’Eufemia in particolar modo – si appresta a vivere una bella stagione di vela, con la città ed il Porto di Tropea intenzionate a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto, complice un calendario ricco ed animato. La novità di maggior rilievo è rappresentata dall’avvenuta affiliazione alla Federazione italiana vela (Fiv), del Vela Club di Tropea. Status, questo, che ha permesso alla compagine presieduta da Sabatino La Torre (vicepresidente Franco Scuro), di indire il suo primo campionato invernale di vela d’altura. Il club, avente come base nautica proprio il Porto di Tropea, apre la stagione delle regate con la prima data utile per l’avvio dei giochi: il 20 ottobre.

«Un riconoscimento importante e meritato – ha dichiarato a tale proposito il presidente La Torre – frutto di un’attività che ci ha visto impegnarci per anni, e a fondo, per promuovere la cultura della vela e del mare. Oggi, finalmente, con l’affiliazione alla Fiv, diamo vita al nostro primo campionato invernale. Entriamo nella federazione e intendiamo seguirne le regole e farle seguire». Ad alzare il sipario sulla stagione agonistica, caratterizzata sino a giugno dall’alternanza effervescente con il Circolo Velico Santa Venere di Vibo Marina, (presente anch’egli da anni nell’infrastruttura tropeana, ma con base nautica nella frazione balneare del capoluogo), sarà quindi il club casalingo: e la gestione del primo evento del calendario costituisce un bel punto di arrivo per la compagine tropeana, nata nel 2005.

Campionato, tappe, novità, caratteristiche e regolamento verranno illustrati sabato 19 ottobre nei locali del Kalavrì, locale gourmet sponsor della manifestazione, situato nel cuore del Porto di Tropea. Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante la Città di Tropea e lo scoglio del Vadaro, in prossimità di Capo Vaticano. È prevista anche una regata d’altura che si snoderà sul tragitto Tropea – Strombolicchio e ritorno, promossa di concerto con il Lions club, nei giorni 1 e 2 maggio 2020. Ad oggi, ufficializzata la prima manche, che si chiuderà l’8 dicembre, comprende anche la gara del 17 novembre 2019. Termine ultimo per le iscrizioni al campionato, venerdì 19 ottobre 2019: moduli e termini, sul sito http://velaclubtropea.it. Info, segreteria del Vela Club Tropea: velaclubtropea@virgilio.it. In sintesi, il Golfo di Sant’Eufemia si candida ad essere uno degli specchi di mare più effervescenti della regione, destinato com’è ad essere vitalizzato da rivalità, novità e conferme capaci di garantire, anche agli osservatori più esigenti, divertimento e competizione.