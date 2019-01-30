L’attaccate sbarca a Vibo Valentia in prestito via Benevento. Le sue prime parole in rossoblu sono per i tifosi

Un movimento in entrata e due in uscita. Le prime ore di calciomercato milanese si chiudono così per la Vibonese attivissima sui banchi dell’Hotel Da Vinci dove fino al 31 gennaio i club di Serie A, Serie B e Serie C si “sfideranno” a colpi di contrattazioni. Nella città meneghina il direttore generale Danilo Beccaria ed il Direttore sportivo Simone Lo Schiavo. In mattinata perfezionato l’accordo con il Benevento per l’approdo a Vibo Valentia, con la formula del prestito, dell’attaccante Biagio Filogamo.

Classe ’98, mancino, il giocatore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club sannita che nel 2011 lo prelevò dal “Campania Soccer” inserendolo tra i Giovanissimi Regionali. In quella stagione Filogamo segnò 13 gol che diventarono 17 l’anno successivo. Poi altri 11 gol tra gli Allievi Nazionali, l’esperienza nella Berretti della Casertana ed il ritorno a Benevento dove quest’estate, dopo un campionato da protagonista con la maglia della Primavera, ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’esordio tra i “grandi” del calcio, però, sarà a Vibo Valentia. Contestualmente è rientrato a Crotone Michele Carrozza mentre è stato ceduto in prestito all’Isola Capo Rizzuto, in Eccellenza, il giovane difensore La Gamba.