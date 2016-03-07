La squadra di Di Maria taglia le gambe ai locali con un un super Scapellato rispondendo a distanza alla Reggina corsara a Gragnano.

Nel segno di Scapellato la Vibonese infila il sesto risultato utile di fila, la quarta vittorie nelle ultime cinque partite. Al “Luigi Razza” cade anche la Gelbison. L’Ex Catania è una spina nel fianco dei lucani. Imprendibile quando la squadra di Gaetano Di Maria riparte, un cobra sottoporta. Da una combinazione spacca difesa iniziata da Da Dalt – proseguita da Saraniti, la Vibonese mette la freccia al 20esimo con il tap-in vincente del numero 11 locale.

Scapellato è in giornata di grazia. La Gelbison non riesce proprio a contenerlo. Al 35esimo l’ex Catania salta due avversari e mette in mezzo un pallone che capitan Cosenza deve solo spingere in porta.

Sugli spalti il pubblico fa festa. La Gelbison è in bambola. Una la parata di Parisi, questa sull’ex Vigor De Luca. Poi praticamente più nulla. Non è passata neppure la prima frazione e la gara è già in ghiaccio.

Nella ripresa è sempre la Vibonese a costruire le maggiori azioni da rete. Va molto vicino al tris Cruccitti con la specialità della casa: il calcio di punizione ma il pallone colpisce in pieno l’incrocio dei pali.

Al triplice fischio è 2-0 per i padroni di casa. Ora la sosta, aspettando la ripresa con la Reggina, corsara a Gragnano, sempre avanti di un punto. La lotta tra rossoblu e amaranto, continua. Lo scontro finale, verosimilmente, si giocherà il prossimo 30 marzo quando andrà in scena il recupero del derby rinviato per maltempo.