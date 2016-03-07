Tutti gli articoli di Sport
Nel segno di Scapellato la Vibonese infila il sesto risultato utile di fila, la quarta vittorie nelle ultime cinque partite. Al “Luigi Razza” cade anche la Gelbison. L’Ex Catania è una spina nel fianco dei lucani. Imprendibile quando la squadra di Gaetano Di Maria riparte, un cobra sottoporta. Da una combinazione spacca difesa iniziata da Da Dalt – proseguita da Saraniti, la Vibonese mette la freccia al 20esimo con il tap-in vincente del numero 11 locale.
Scapellato è in giornata di grazia. La Gelbison non riesce proprio a contenerlo. Al 35esimo l’ex Catania salta due avversari e mette in mezzo un pallone che capitan Cosenza deve solo spingere in porta.
Sugli spalti il pubblico fa festa. La Gelbison è in bambola. Una la parata di Parisi, questa sull’ex Vigor De Luca. Poi praticamente più nulla. Non è passata neppure la prima frazione e la gara è già in ghiaccio.
Nella ripresa è sempre la Vibonese a costruire le maggiori azioni da rete. Va molto vicino al tris Cruccitti con la specialità della casa: il calcio di punizione ma il pallone colpisce in pieno l’incrocio dei pali.
Al triplice fischio è 2-0 per i padroni di casa. Ora la sosta, aspettando la ripresa con la Reggina, corsara a Gragnano, sempre avanti di un punto. La lotta tra rossoblu e amaranto, continua. Lo scontro finale, verosimilmente, si giocherà il prossimo 30 marzo quando andrà in scena il recupero del derby rinviato per maltempo.