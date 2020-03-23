Prosegue il racconto del campionato di Serie C. Di Andrea Malberti la prima rete in campionato dei rossoblù, in casa della Cavese

Dopo le due battute d’arresto iniziali, la Vibonese si reca in Campania per affrontare la Cavese. L’ex squadra di Giacomo Modica, accolto dagli applausi del pubblico campano, viene messa sotto dalla formazione rossoblù, che sigla la prima rete in campionato con Andrea Malberti, il quale da pochi passi mette dentro su angolo di Tito.

Poi i rossoblù si divorano l’impossibile e vengono raggiunti nel finale dai padroni di casa, subendo un’autentica beffa. Il punto serve comunque per muovere la classifica. Contro la Cavese, il tecnico Modica manda in campo la seguente formazione: Greco; Malberti, Altobello (42’pt De Col), Redolfi; Ciotti, Pugliese (18’ st Prezioso), Petermann (40’ st Emmausso), Tumbarello, Tito; Bubas (34’ st Rezzi), Taurino (18 st Allegretti). In panchina: Mengoni, Quaranta, Bernardotto, Prezzabile, Raso, Maniscalchi.



Passa una settimana e i buoni segnali mostrati in Campania si ripetono, stavolta con successo, nella gara interna con il Rende. Il 3-0 finale la dice tutta sulla superiorità della Vibonese, che regala belle giocate al pubblico del Luigi Razza e festeggia anche le prime reti di Bubas, a segno dopo un quarto d’ora con una gran botta di destro, dopo un dribbling con il sinistro. Poi è Petermann dalla distanza a siglare il raddoppio e nella ripresa ancora Bubas cala il tris. Il pubblico di fede rossoblù apprezza.

È il 15 settembre e questa è la formazione mandata in campo: Greco; Ciotti, Malberti, Redolfi, Tito; Pugliese, Petermann (38’ st Raso), Tumbarello (15’ st Rezzi); Berardi (14’ st Prezioso), Bernardotto (38’ st Allegretti), Bubas (39’ st De Col). In panchina: Mengoni, Quaranta, Maniscalchi, Di Santo, Gualtieri.



