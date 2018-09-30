<p>Dice bene <strong>mister Orlandi:</strong> si farebbe bene a <strong>dimenticare in fretta il campionato di Serie D.</strong> Perché serve coesione e un clima di fiducia verso una squadra che ha il giusto livello per centrare la <strong>salvezza con largo anticipo.</strong> Come dire: già è complicato calarsi in una serie C composta da squadre blasonate, alcune reduci dalla cadetteria o che hanno trascorsi in serie A, e con una rosa che fa i conti con elementi importanti ancora fuori gioco (Allegretti) o in ritardo di condizione (Cani, Bubas, Camilleri…), ci mancano solo le <strong>tensioni alimentate dai facili mugugn</strong>i e dalle critiche a buon mercato. Il tecnico della grande cavalcata promozione, incassata la prima – pur sofferta – vittoria in campionato contro il Matera, un messaggio alla società, poi, tra le righe lo lancia: <strong>in mezzo serve un po’ più di qualità.</strong> Finora lui la pietra pomice l’ha spremuta più che poteva. Serve un elemento <strong>che dalle retrovie sia in grado di dare</strong> quel <strong>brio alla manovra</strong> che una mediana imperniata su giocatori che sono più incontristi abituati a sventagliare da una fascia all’altra che verticalizzatori. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28637"></div>\n\nIl sospirato <strong>rientro di Allegretti</strong> (ci vorrà almeno un mese, senza considerare che ci vorrà molto più tempo per riaverlo al top) darà più soluzioni ad un reparto avanzato fin qui legnoso e abulico. Se ci sarà il problema dell’abbondanza (sempre che Cani dia sul campo le risposte attese da chi, sottolineandone la carriera, invita ad avere fiducia in lui), il <strong>mercato di riparazione</strong> potrebbe quindi ridursi alla necessità di scovare quel giocatore,<strong> il regista dall’inventiva, il metronomo</strong>, che assicuri il salto di qualità. Non il trequartista, perché tra Melillo e Taurino, e anche alla luce della filosofia tattica di Orlandi, questo è un problema che per la Vibonese non sussiste. Un solo elemento, dunque, senza rivoluzioni, segno anche questo – a conti fatti – che in estate<strong> il ds Lo Schiavo</strong> ha operato bene. E allora si guardi avanti, con serenità e fiducia: può essere un bel campionato per i rossoblu, ma ognuno faccia la sua parte. Tecnico, calciatori, società e pure tutti i settori di una <strong>tifoseria che deve tornare ad essere quella del Granillo</strong> di un paio di mesi addietro.</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>