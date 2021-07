Boom di turisti a Briatico, la cittadina del Vibonese meta prescelta dalle famiglie -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Non è rinomata come Tropea, Pizzo o Zambrone, ma è pur sempre una delle località della Costa degli dei che quest’anno ha registrato un vero e proprio boom di presenze. Briatico, 7 chilometri di spiaggia bianca, mare cristallino, paese ricco di storia e tradizioni, che vanta uno dei borghi di pescatori più antichi e radicati del meridione. Suggestiva la Marina, dove trovano dimora le barche incastonate in un disegno arcaico e suggestivo tra i teli e gli ombrelloni. La cittadina del vibonese è meta prescelta dalle famiglie, grazie anche a prezzi accessibili. Non c’è solo la Torretta, simbolo di Briatico. C’è la spiaggia di Punta Scrugli, di Punta Safò, la spiaggia di località la Brace e la Baia di Sant’Irene , solo per citarne alcune…. [Continua in basso]

Uno scorcio del mare di Briatico

Un litorale incantevole sì, che però si scontra con i soliti problemi di incuria e di abbandono. Casse in dissesto e pochi aiuti rendono difficile la gestione di un Comune che potrebbe vivere di turismo. «Nel mese di giugno – afferma il sindaco Lidio Vallone – un buon introito è stato rappresentato dalla tassa di soggiorno per noi un indicatore del grande interesse che si è creato attorno alla cittadina. Basti pensare – prosegue il primo cittadino – alle strutture ricettive che registrano il tutto esaurito già da luglio».

Il sindaco di Briatico Lidio Vallone

L’amministrazione Vallone, in carica da otto mesi, è inoltre al lavoro per riqualificare il borgo partendo dal centro storico: «Tra i tesori da scoprire – dice il sindaco – c’è Briatico vecchio e il suo castello medievale. Ma c’è tanto altro da scoprire. Ecco perché abbiamo messo a disposizione alcune guide turistiche che ogni giorno organizzano escursioni alla scoperta del centro costiero del Vibonese».