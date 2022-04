Pasqua e Pasquetta all’insegna della normalità: ecco le mete prescelte dai vibonesi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ritornano le gite fuori porta. Boom di prenotazioni negli agriturismi che annunciano il tutto esaurito. Pasqua e Pasquetta segneranno un ritorno alla normalità dopo due anni di stop causato dal Covid. Il virus continua a circolare ma fa sempre meno paura. A Vibo ritornano i riti pasquali, su tutti c’è l’Affruntata, un appuntamento immancabile per i vibonesi, anche se le previsioni meteo non sono favorevoli.

E se molti preferiranno trascorrere le festività pasquali a casa con la famiglia, per altri il giorno di Pasquetta sarà all’insegna della tradizionale gita fuori porta. Le montagne del Vibonese, da Serra San Bruno passando per Mongiana fino a Monterosso, saranno prese d’assalto. Ma c’è chi sceglierà il mare: Tropea, Nicotera e la pineta di Pizzo le mete più gettonate. E da tradizione, tornano anche le iniziative culturali con l’apertura a Pasqua e Pasquetta di monumenti, musei, gallerie e parchi archeologici statali.



Aperture speciali, sottolinea in una nota il ministero guidato da Franceschini, che consentiranno a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali Italiane. Il MiC ricorda che per l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. E se per la maggior parte saranno giorni di festa, di scampagnate e di relax, c’è anche chi lavorerà: «Noi lavoreremo più degli altri giorni, sia a Pasqua che a Pasquetta», dice una giovane coppia di gelatieri.