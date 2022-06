La storia di Francesco Di Bella, lo chef dei divi del cinema e di Papa Wojtyla -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo

A Gasponi, un piccolo paesino situato a pochi chilometri da Tropea, in provincia di Vibo Valentia, vive Francesco Di Bella, conosciuto da tutti come il “Bianchetto”, un nomignolo datogli quando era piccolo perché era biondo e molto chiaro di carnagione. Uno di quei soprannomi che nei paesini calabresi si usava dare e che Francesco ha trasformato nel suo nome d’arte. [Continua in basso]



Appena quindicenne, erano gli anni ‘70, lasciò Drapia, il suo paese natio, e si trasferì a Roma in cerca di lavoro. Qui iniziò a lavorare in vari ristoranti come lavapiatti. La sua voglia di imparare un mestiere era così forte che cominciò ad osservare i cuochi, riuscendo pian piano a diventare lui stesso un cuoco. La svolta arrivò grazie ad una signora che andava spesso a mangiare in quel locale: un giorno lo chiamò e gli chiese di prendere un caffè insieme. In quell’occasione gli propose di lavorare per lei; il giovane Francesco all’inizio rifiutò, ma appena la signora gli fece la proposta di prendere la stessa paga che prendeva per un mese ma alla settimana, allora accettò. Il suo primo lavoro nei set cinematografici fu in Marocco, dove con una cucina da campo cucinò sul set del film L’ultima tentazione di Cristo, per tutti anche per il regista Martin Scorsese e l’attore Willem Dafoe. Successivamente nel 1990 viene chiamato anche sul set del film Il Padrino III, cucinando per tutti gli attori, dal regista Francis Ford Coppola ai vari attori, Al Pacino, Andy García, Sofia Coppola e anche Raf Vallone, l’attore tropeano che interpretava la figura del Cardinale Lamberto.