Il futuro dell’Emergenza in Calabria al centro di Vibo Emergency Medicine – Video

Giunto alla XXXVIII edizione il progetto Vibo Emergency Medicine si conferma il più importante evento di aggiornamento e approfondimento dell’emergenza urgenza. Per due giorni Vibo Valentia ha ospitato luminari della medicina. Circa 900 tra medici e infermieri si sono confrontati al 501 hotel sulle nuove sfide in campo medico. Per una volta Vibo assurge agli onori della cronaca per un evento di rilievo internazionale. E da Vibo parte una nuova sperimentazione per riorganizzare l’emergenza in Calabria come annunciato dallo stesso promotore dell’evento, il direttore del Pronto soccorso di Vibo Enzo Natale. Nella prima giornata si è tenuta una tavola rotonda con il commissario Asp di Catanzaro e Vibo, Antonio Battisitini, il direttore dell’AREU Lombardia Alberto Zoli, il direttore del 118 di Cosenza Riccardo Borselli, il direttore dell’Asp di Cosenza Antionio Graziano, il commissario dell’Azienda Dulbecco Vincenzo La Regina. Presenti inoltre Sisto Milito responsabile dell’Emergenza urgenza del Dipartimento Salute e Antonio Talesa, direttore del 118 e del DEA di Vibo Valentia.