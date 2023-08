VII edizione della Stracittadina Filadelfiese: un successo tra impegno sociale e sport – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’atteso evento sportivo e solidale che si è svolto nella giornata di ieri, 11 agosto a Filadelfia, ha concluso la sua avventura con un eccezionale successo, attirando una folla di partecipanti entusiasti e dimostrando il potere dell’unione tra sport e generosità. Sotto il cielo azzurro di Filadelfia, oltre 500 iscritti e circa 2.000 presenze, tra appassionati di corsa e grandi e piccoli partecipanti animati dal desiderio di sostenere la causa della Stracittadina Filadelfiese, si sono radunati per una giornatadi attività coinvolgenti, competizione salutare e impegno sociale. L’evento, giunto ormai alla VII edizione, ha dimostrato che il mondo dello sport può essere un potente motore di cambiamento positivo nella società.

Con l’intento di promuoverne il legame indissolubile, attraverso la realizzazione di un evento in cuicorrere è, soprattutto, una meravigliosa occasione per raccogliere fondi a sostegno di progetti solidali, la Stracittadina Filadelfiese ha superato con entusiasmo ogni aspettativa, riuscendo a raccogliere un contributo importante da devolvere alla Federazione GENE che opera nel reparto di Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma, nella lotta contro i tumori cerebrali pediatrici. L’evento, organizzato dal Comitato Corri Filadelfia e dal Title Sponsor Farmacia Anania, è stato realizzato con il sostegno del Comune di Filadelfia e in collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, LaC Tv e LaC News24 in qualità di Media Partner, attraverso cui è stato possibile favorire la diffusione della campagna di comunicazione e la realizzazione dello spot istituzionale della Stracittadina Filadelfiese. L’organizzazione desidera ringraziare calorosamente «tutti i partecipanti, i volontari, gli sponsor per aver reso possibile questo indimenticabile evento. L’entusiasmo e l’impegno dimostrati in questa VII, fortunata edizione, ci spingono a guardare con ottimismo verso il futuro, mentre continuiamo a lavorare insieme per realizzare un impatto positivo duraturo nella comunità».

