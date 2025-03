Conto alla rovescia per il Carnevalmare: ecco in anteprima i carri allegorici che sfileranno domani a Vibo Marina

I giganti di cartapesta sono quasi pronti per il debutto di domani, domenica 2 marzo, quando per le vie di Vibo Marina sfileranno i carri allegorici per dare il via alla prima edizione del Carnevalmare che torna dopo 18 anni di assenza.

Alla vigilia della sfilata le nostre telecamere sono entrate nei laboratori di Triparni, Vibo Marina e Porto Salvo per scoprire in anteprima i carri. Cinque in tutto che avranno come tema le tradizioni marinare. Dal “mare.. d’amare” del gruppo composto da Nicola La Terza (cartapestaio), Giuseppe Alviano e Domenico Lo Schiavo, al carro realizzato da Giovanni Chiarella e suo figlio che hanno ripreso un vecchio carro allegorico per realizzare il personaggio di “Pinocchio & Friends”. Poi c’è il ritorno di “Ufo Robot” e “Per fare un fiore ci vuole un frutto”. Quest’ultimo carro realizzato da Roberto e Pio Amoroso del vivaio Amoroso con la collaborazione di Emanuela Minasi, la vera anima della prima edizione del Carnevale di Vibo Marina.

Dalla vicina Porto Salvo arriveranno i Flinstones. Realizzato dal team composto da Ilenia Iannello, Michele Russo e Pietro Tripodi che hanno scelto i simpatici personaggi per lanciare un monito. Un messaggio che sarà svelato solo domenica, ma che – promettono gli ideatori – farà molto discutere.

L’appuntamento è per domani, domenica 2 marzo a Vibo Marina. Alle ore 15 inizierà la sfilata dei carri allegorici seguiti da gruppi di ballo, scuole, giganti e mascherine.

Il fiume allegro e colorato partirà da via Federica Monteleone e attraverserà corso M. Bianchi e il lungomare C. Colombo. Alle ore 17 il programma proseguirà con lo spettacolo Magiche Bolle e alle ore 18 con l’esibizione del Circo Ramingo. Subito dopo avverrà la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, seguita dallo spettacolo finale “Tarantellando dance”.

Per lunedì 3 marzo, oltre ai carri allegorici, è prevista la sfilata delle mascherine con premiazione finale e, con inizio alle ore 19, l’evento “Discoteca in Piazza” a cura di Max Sound. Le manifestazioni in programma per il Carnevalmare 2025 si concluderanno martedi 4 marzo con il musical “The Greatest Showman” a cura dei ragazzi dell’Azione cattolica che si terrà all’Auditorium “Giubileo 2000” alle ore 18. 30.