Porto Salvo si riprende la sua piazza riqualificata con i fondi del Pnrr: area giochi, campetto di calcio e anfiteatro – VIDEO

Porto Salvo ha la sua una nuova piazza riqualificata con i fondi del Pnrr. Si tratta di un’area verde attrezzata, con annesso parco giochi, anfiteatro e campetto di calcio. Ad inaugurare l’opera il sindaco di Vibo, Enzo Romeo che insieme all’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, al Responsabile unico del procedimento Vincenzo Maccaroni e ai responsabili tecnici della ”Giosa Srl” Salvatore Mancuso e Cristina Rotella, ha aperto simbolicamente il cancello del campo sportivo tra l’entusiasmo dei bambini di Porto Salvo che hanno invaso il campo per una partitella alla quale si è unito anche il primo cittadino che ha dato il calcio d’inizio per poi consegnare ai giovani la struttura: «Abbiatene cura», la raccomandazione del sindaco.

Dopo un brindisi il sopralluogo nella struttura che si trova tra via Roma e via Barletta.: «Prima dell’intervento quest’area era avvolta dal degrado. Oggi restituiamo alla collettività uno spazio vivibile e fruibile», ha affermato l’assessore Monteleone. «È uno spazio di aggregazione che permetterà maggiori occasioni di socialità ai residenti e che speriamo presto possa essere gestita nel migliore dei modi», ha aggiunto il primo cittadino. L’inaugurazione della piazza è stata l’occasione per annunciare l’imminente sblocco di due cantieri: il sottopasso di Vibo Marina e la strada a San Pietro: «È solo questione di giorni», ha concluso.