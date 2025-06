Inaugurata a Tropea la scalinata della legalità: sui gradini i nomi delle vittime innocenti della mafia – VIDEO

A realizzare l’opera gli studenti delle scuole superiori del territorio che hanno inciso sui 24 gradini i nomi di chi ha sacrificato la propria vita per difendere la libertà

Da oggi la scalinata di viale Albino Lorenzo, nel centro storico di Tropea, porterà il nome di 48 vittime innocenti della mafia. A realizzare l’opera gli studenti delle scuole superiori del territorio che hanno impiegato due giorni per rendere fruibile e incidere sui 24 gradini i nomi di chi ha sacrificato la propria vita per difendere la libertà. Sullo sfondo i colori della bandiera di Italia.

L’iniziativa nasce su input del direttore artistico della rassegna letteraria “Paride” il maggio dei libri, Dario Godano, che ha coinvolto le scuole di Tropea per la realizzazione della scalinata.

Alla cerimonia presenti il Comandante della compagnia dei carabinieri di Tropea Emanuele Palombi, il presidente Anpi Carmine Armellino, Raffaele Pileggi dell’Associazione Libera, Ferdinando Pietropaolo dell’Associazione “Insieme per il Bene Comune” e il commissario straordinario Roberto Micucci che guida il Comune di Tropea dopo lo scioglimento per mafia.

«A morte la ‘ndrangheta, viva la libertà e viva Tropea», le parole pronunciate da Dario Godano poco prima di tagliare il nastro e inaugurare un’opera in ricordo delle vittime innocenti.