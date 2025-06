Nella notte una nuova frana sgretola parte della scogliera di Tropea in località Passo Cavaliere. Ecco il VIDEO degli enormi massi caduti in mare

Le alte scogliere di Tropea continuano a franare. A lanciare l’allarme è l’ex consigliere comunale Antonio Piserà che ha allertato i commissari straordinari, il prefetto di Vibo, il Comando dei Vigili del fuoco e la capitaneria di Porto di Vibo Valentia per segnalare «un nuovo e preoccupante crollo della parete rocciosa che si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 giugno in località Passo Cavaliere, nella zona sud del territorio comunale di Tropea. Il distacco roccioso – scrive Piserà – interessa in particolare l’area adiacente alla cosiddetta “Scaletta del parcheggio dei carabinieri”, accesso secondario alle spiagge sottostanti, fra cui la frequentatissima spiaggia di Rocca Nettuno».

Nella nota, Piserà evidenzia come «l’evento non sia isolato o imprevedibile, ma al contrario rientri in un quadro di pericolo strutturale noto da anni. La stessa area, infatti, era già stata interessata da gravi crolli nel 2012 e nel 2016, mai seguiti da interventi risolutivi o di consolidamento». Lo scorso anno lo stesso consigliere aveva inviato all’Ufficio Tecnico Comunale una segnalazione dettagliata sollecitando interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone e delle vie di accesso sottostanti. «A distanza di mesi – afferma – nulla è stato fatto».

Da qui la nuova richietsa di «un sopralluogo urgente per valutare l’entità del crollo e i rischi residui e l’emissione di un’ordinanza commissariale di interdizione dell’area, al fine di impedire l’accesso ai numerosi turisti e cittadini che, ignari del pericolo, potrebbero essere esposti a conseguenze gravissime».

Per Antonio Piserà «Serve un intervento immediato, deciso e coordinato. La sicurezza dei cittadini e dei turisti non può essere rimandata né sottovalutata. Le responsabilità di chi continua a ignorare le segnalazioni saranno chiare a tutti in caso di ulteriori eventi tragici».