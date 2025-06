Vibo Marina, con l’orchestra giovanile dell’Istituto Vespucci, Murmura e Briatico la “Musica va in Porto” – VIDEO

Un concerto nel piazzale della Capitaneria per festeggiare la conclusione dell'anno scolastico. La dirigente scolastica Furlano: «Un bellissimo modo per auguare a questi ragazzi di coronare i propri sogni»

Un concerto nel piazzale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia per festeggiare la conclusione dell’anno scolastico. Protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo Vespucci, Murmura e Briatico diretti da Tiziana Furlano: «La musica è un messaggio universale e unificante, l’orchestra è infatti composta da tre classi di strumento musicale delle tre scuole che da quest’anno sono state accorpate», dichiara orgogliosa la dirigente scolastica.

Gli studenti che frequentano il corso musicale si sono già fatti apprezzare nei vari concorsi come conferma Furlano: «Alcuni a livello nazionale, altri a livello regionale. Molti intraprenderanno il liceo musicale e altri il conservatorio». L’occasione è stata utile anche per salutare gli alunni che hanno terminato il percorso di studi e si apprestano ad affrontare un nuovo ciclo scolastico. A loro la dirigente scolastica ha auspicato «un futuro in cui i sogni si possano realizzare. Vi auguro una vita piena di valori, rispetto e libertà».

Lo spettacolo dal titolo “La musica va in porto” è stato magistralmente condotto da Andrea Mamone: «Oggi celebriamo la festa dei ragazzi – ha detto -. L’orchestra giovanile è composta da 40 elementi appartenenti alla Vespucci, Murmura e Briatico, scuole che quest’anno si sono fuse e hanno dato vita a un’orchestra meravigliosa». Davanti a un pubblico attento ed entusiasta sono stati interpretate diverse opere: dal barbiere di Siviglia alla sinfonia n. 40, ma anche brani di musica leggera che hanno coinvolto il pubblico fino a tarda sera.