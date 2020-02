Pianeta Rossoblù Flash, edizione del 6 febbraio – Video

Le sensazioni di Amir Mahrous in vista del prossimo match, la campagna acquisti e cessioni della Vibonese e il rendimento del Picerno nel girone di ritorno

Un format breve, dedicato alla Serie C e alla Vibonese. “Pianeta Rossobù” dal martedì al venerdì si presenta con una versione “Flash” alle ore 14 e in replica alle 18,30 sul canale 199 del digitale terrestre e in streaming web sul nostro sito. Nell’edizione odierna le sensazioni di Amir Mahrous dopo la Reggina e in vista del prossimo match. A seguire un servizio sulla campagna acquisti e cessioni della Vibonese e il rendimento del Picerno nel girone di ritorno. GUARDA L’EDIZIONE ODIERNA di “PIANETA’ ROSSOBLU’ FLASH”