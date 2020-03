Spopola sul web “Il panettiere”, il racconto dell’antica arte vibonese – Video

La puntata del format “Mastri e mestieri” di LaC Tv ha superato 2 milioni di visualizzazioni: la riscoperta di tradizioni e ricette speciali

Con oltre 2 milioni di visualizzazioni, “Il Panettiere” di “Mastri e mestieri”, il format prodotto da LaC Tv e curato dal videoreporter Saverio Caracciolo, si conferma tra i video più popolari sul web. La puntata, dedicata all’antica arte della panificazione, con i protagonisti di Zungri, borgo dell’altopiano del Poro, valorizza il racconto delle tradizioni e la potenza artistica e narrativa delle immagini, e non i casi di cronaca ed i sensazionalismi.



Scena dopo scena, infatti, Saverio Caracciolo narra con cura la preparazione del pane. Gesti sapienti che si ripetono come rituali. Oggi sono definiti antichi mestieri ma un tempo rappresentavano le attività di paese, il sostegno delle famiglie e un’arte preziosa da tramandare di generazione in generazione. La semplicità e l’immediatezza delle immagini restituisce un mondo lontano ma mai, visto il crescente bisogno del ritorno alle radici, così vicino. Anche altri filmati sono stati particolarmente apprezzati dagli utenti. Tra questi: I carbonari e Le pipe.