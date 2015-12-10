VideoIl premio 'Murmura' a Don Giacomo PanizzaVideoRedazione10 dicembre 201514:38VideoRedazione10 dicembre 201514:38Tutti gli articoli di VideoPHOTO PIÙ LETTI1Lampione si abbatte sulla testa di un artigiano a Pizzo, le testimonianze2Pizzo, lampione cade e ferisce giovane alla testa3Pizzo, l’artigiano travolto da un lampione ha subito l’amputazione del pollice e lesioni ai polmoni4PresoI carabinieri arrestano il presunto autore di tre furti d’auto avvenuti a Pizzo e Vibo Marina5Nuova giunta Occhiuto: il territorio vibonese è fuori Iscrivitialla NewsletterSe vuoi ricevere gratuitamentetutte le notizie di Il Viboneselascia il tuo indirizzo email e iscrivitiIscriviti