Serra, tutto pronto per la Festa del fungo. I promotori: «Grande sinergia tra enti»

A Serra San Bruno si scaldano i motori in vista della nona edizione delle “Festa del Fungo”. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’ente Parco naturale regionale delle Serre, entrerà nel vivo venerdì 7 ottobre con l’escursione micologica. La passeggiata in montagna sarà dedicata alla raccolta dei funghi e prenderà il via intorno alle ore 8/8.30 presso piazza Azaria Tedeschi dove ad attenderli ci saranno le esperte guide fornite dal Parco. Al ritorno dell’escursione per pranzo è prevista una ricchissima degustazione di prodotti a base di funghi offerti da Serfunghi di Luigi Calabretta. [Continua in basso]

Durante la camminata, grazie alla presenza degli esperti micologi del Amb gruppo micologico “A. Buda” di Siracusa, verranno raccolti i funghi che saranno destinati alla mostra che si terrà presso Palazzo Chimirri nei giorni 8 e 9 ottobre. In data 8 ottobre sempre nei locali del palazzo vi sarà in mattinata, il convegno micologico che vedrà come protagonista il re della nostra montagna in tutte le sue sfaccettature. A fare da cornice alla due giorni, lungo corso Umberto I verrà allestito un mercatino artigianale, gastronomico. Non mancheranno concertini ed eventi vari, quali balli di danza delle scuole New gymnasium e Sogno Latino, giochi di magia.

Nei giorni della festa, sia a pranzo che a cena, tutti i ristoranti aderenti e certificati (le cui proposte sono state pubblicizzate anche tramite la pagina facebook dell’evento e della Pro loco Serra San Bruno) offriranno un menù a base di funghi al costo promozionale di 30 euro. «Manca solo qualche dettaglio – è la dichiarazione del presidente Francesco Giancotti – e la festa del fungo, finalmente nella sua versione integrale, è pronta. Questa è una occasione per tutta la nostra cittadina, siamo molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo messo in campo con enti ed associazioni presenti sul territorio, con le attività commerciali, con i ristoratori, albergatori. Ciò dimostra come lavorando uniti, in sinergia si possono conseguire importanti obbiettivi per il nostro territorio».

