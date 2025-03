«Il polmone verde di Vibo preda del degrado, l’azione dei soli volontari non basta», l’appello al Comune sul Parco urbano

Il polmone verde delle città di Vibo Valentia è avvolto dal degrado. A denunciarlo sono i residenti del popoloso quartiere Moderata Durant che attraverso un reportage fotografico documentano l’incuria e l’abbandono in cui versa la zona. «Per tutti un’oasi di pace e tranquillità», scrive Gianluca Vasapollo, uno dei referenti dell’associazione Moderata Durant Aps.

«Il parco urbano è un luogo ricco di monumentali ulivi secolari e variegata vegetazione ma poco valorizzato», si legge ancora nella nota. «Da mesi l’associazione Moderata Durant Aps, a cui è stata affidata la cura di alcune piccole aree dello stesso parco, si preoccupa quotidianamente di pulirle e sistemarle, grazie allo sforzo di volontari che hanno a cuore la città, e si adoperano gratuitamente per valorizzare i suoi punti di forza. Ma l’azione dei soli volontari non può bastare. Basta volgere lo sguardo un po’ più in là per scorgere il degrado della struttura che ospitava il bar oggi completamente vandalizzata, l’impianto di video sorveglianza è stato sottratto da ignoti – denunciano-. Anche i servizi igienici sono lasciati all’incuria».

«Un paio di mesi fa – ricordano i promotori dell’associazione Moderata Durant – abbiamo chiesto al Comune un intervento di riqualificazione effettuato solo in parte. Anche l’area giochi è carente di manutenzione con giochi in disuso». L’associazione si appella quindi all’amministrazione comunale affinché effettui «la manutenzione del parco».