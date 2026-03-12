Sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Jonadi e la Fondazione Retake Ets , realtà nazionale impegnata nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione dei beni comuni e nella promozione del senso civico . L'accordo tra le parti nasce con l'obiettivo di rafforzare sul territorio le politiche ambientali già in atto e di promuovere iniziative di cittadinanza attiva, attraverso attività di sensibilizzazione , giornate ecologiche, educazione ambientale e azioni di cura degli spazi pubblici. La collaborazione, come detto, si inserisce nel solco già tracciato dal Comune negli ultimi anni per il miglioramento del decoro urbano e della sostenibilità ambientale , che ha visto tra le principali iniziative il rafforzamento del regolamento di polizia urbana, l'installazione di fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti, l'introduzione degli eco-compattatori “mangiaplastica” e il riconoscimento ottenuto nel 2025 come Comune Plastic Free .

«Questo protocollo - ribadisce nell’occasione il sindaco Fabio Signoretta - rappresenta un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti per rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente e dei beni comuni. La collaborazione con Retake ci consente di coinvolgere cittadini e scuole in iniziative concrete di cittadinanza attiva. Ringrazio il referente territoriale della fondazione Gregorio Greco per la disponibilità dimostrata - conclude - e l'assessore all'Ambiente Angelo Gentile per il lavoro svolto nella costruzione di questa collaborazione». Sottoscritto il protocollo d'intesa, nella prossima settimana saranno quindi avviate iniziative di sensibilizzazione nelle scuole primarie del territorio dedicate alla raccolta differenziata e al rispetto dell'ambiente, con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una comunità più consapevole. L'accordo avrà una durata biennale e consentirà, tra l'altro, di organizzare sul territorio iniziative di educazione ambientale e giornate ecologiche rivolte a tutta la comunità.