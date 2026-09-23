L'aria fresca è arrivata sulla Calabria come da previsione. Dopo una giornata di ieri con instabilità localmente intensa, aria molto fresca da Balcani è scivolata sulla nostra regione apportando un generale calo delle temperature nella notte. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Botte Donato 2.2°C

Monte Curcio 3.1°C

Madonna del Pollino 5.2°C

Diga di Spineto 5.3°C

Lorica - Nocelle-Arvo 5.8°C

Lorica 6.5°C

Soveria Mannelli 7.6°C

Camigliatello Silano 7.7°C

Campo Tenese 7.7°C

Longobucco - Cecita 8.4°C

Decollatura 8.5°C

Savelli 8.7°C

Mormanno 9.7°C

Cenadi - Serralta 10.1°C

Castrovillari - Camerata 10.1°C

Bianchi - Palinudo Staglio 10.3°C

Domanico 10.7°C

Cassari 10.8°C

Acri 10.9°C

Rogliano 11.0°C

San Pietro in Guarano 11.3°C

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la regione e con cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature massime invece saranno molto contenute e al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente supereranno i 23-24°C durante le ore più calde.