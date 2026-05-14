La Calabria festeggia le quattro nuove entrate e il secondo posto a livello nazionale. Per il comprensorio vibonese nessun passo in avanti: le due località si confermano regine indiscusse, delusione per le altre località marine
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Riconfermano la Bandiera blu le due località vibonesi Parghelia e Tropea. A livello regionale, la quota sale a 27 Bandiere blu grazie ai nuovi ingressi Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri. Lo ha ufficializzato la Foundation for Environmental Education (Fee), che annualmente assegna il riconoscimento tenendo conto di alcuni precisi parametri tra cui qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e gestione del territorio.
Bandiere blu, nessun passo avanti per la Costa degli dei
Così, mentre la Calabria raggiunge la Puglia al secondo posto nazionale dietro la Liguria (che vanta 35 riconoscimenti), alcuni territori, come quello vibonese, devono fare i conti con un quadro pressoché invariato. Nessun passo in avanti per la Costa degli dei che vanta – da Pizzo a Capo Vaticano – località marine anche molto gettonate e apprezzate dai visitatori ma che non riescono ad ottenere le giuste valorizzazioni in contesti di livello.
Da un lato la classifica registra la buona la tenuta della Perla del Tirreno (Bandiera blu riconfermata per Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno) e Parghelia (Bandiera blu riconfermata per Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara), che restano le regine indiscusse del turismo balneare vibonese. Dall’altro lato può risultare comprensibile la delusione degli altri contesti territoriali nei quali la risorsa mare rappresenta parimenti identità e voce fondamentale per i bilanci locali. Il 2027 sarà l’anno della svolta?
La lista completa delle Bandiere blu in Calabria
Cosenza
- 198. Tortora - La Pineta/Fiume Noce
- 199. Praia a mare - Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi
- 200. San Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande Marinella
- 201. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro– Abatemarco
- 202. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical)
- 203. Rocca Imperiale - Marina di Rocca Imperiale
- 204. Montegiordano - Marina di Montegiordano
- 205. Roseto Capo Spulico - Lungomare
- 206. Amendolara - Lido Ogigia - Torre spaccata
- 207. Trebisacce - Lungomare Sud-Riviera dei Saraceni-Viale Magna Grecia
- 208. Villapiana – Marina di Villapiana- 114, Marina di Villapiana- 118
- 209. Corigliano Rossano - Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro
- 210. Cariati - Santa Maria
Crotone
- 211. Cirò Marina - Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare
- 212. Melissa - Litorale centrale di Torre Melissa
- 213. Isola Capo Rizzuto - Le Castella, Capo Rizzuto
Catanzaro
- 214. Cropani - Mare Cropani
- 215. Sellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio – Rivachiara
- 216. Catanzaro - Giovino
- 217. Falerna - Lungomare
- 218. Soverato - Baia Dell’Ippocampo
Vibo Valentia
- 219. Parghelia - Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara
- 220. Tropea - Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno
Reggio Calabria
- 221. Caulonia - Lido
- 222. Roccella Jonica - Roccella Jonica-Lido
- 223. Siderno - Spiaggia di Siderno
- 224. Locri - Lungomare Zaleuco