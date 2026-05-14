Riconfermano la Bandiera blu le due località vibonesi Parghelia e Tropea. A livello regionale, la quota sale a 27 Bandiere blu grazie ai nuovi ingressi Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri. Lo ha ufficializzato la Foundation for Environmental Education (Fee), che annualmente assegna il riconoscimento tenendo conto di alcuni precisi parametri tra cui qualità delle acque, sostenibilità ambientale, servizi e gestione del territorio.

Bandiere blu, nessun passo avanti per la Costa degli dei

Così, mentre la Calabria raggiunge la Puglia al secondo posto nazionale dietro la Liguria (che vanta 35 riconoscimenti), alcuni territori, come quello vibonese, devono fare i conti con un quadro pressoché invariato. Nessun passo in avanti per la Costa degli dei che vanta – da Pizzo a Capo Vaticano – località marine anche molto gettonate e apprezzate dai visitatori ma che non riescono ad ottenere le giuste valorizzazioni in contesti di livello.

Da un lato la classifica registra la buona la tenuta della Perla del Tirreno (Bandiera blu riconfermata per Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno) e Parghelia (Bandiera blu riconfermata per Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara), che restano le regine indiscusse del turismo balneare vibonese. Dall’altro lato può risultare comprensibile la delusione degli altri contesti territoriali nei quali la risorsa mare rappresenta parimenti identità e voce fondamentale per i bilanci locali. Il 2027 sarà l’anno della svolta?

La lista completa delle Bandiere blu in Calabria

Cosenza

198. Tortora - La Pineta/Fiume Noce

199. Praia a mare - Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi

200. San Nicola Arcella - Arcomagno/Canale Grande Marinella

201. Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro– Abatemarco

202. Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa, Tropical)

203. Rocca Imperiale - Marina di Rocca Imperiale

204. Montegiordano - Marina di Montegiordano

205. Roseto Capo Spulico - Lungomare

206. Amendolara - Lido Ogigia - Torre spaccata

207. Trebisacce - Lungomare Sud-Riviera dei Saraceni-Viale Magna Grecia

208. Villapiana – Marina di Villapiana- 114, Marina di Villapiana- 118

209. Corigliano Rossano - Lungomare Schiavonea Palmeto, Lungomare Rossano Centro

210. Cariati - Santa Maria

Crotone

211. Cirò Marina - Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare

212. Melissa - Litorale centrale di Torre Melissa

213. Isola Capo Rizzuto - Le Castella, Capo Rizzuto

Catanzaro

214. Cropani - Mare Cropani

215. Sellia Marina - Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio – Rivachiara

216. Catanzaro - Giovino

217. Falerna - Lungomare

218. Soverato - Baia Dell’Ippocampo

Vibo Valentia

219. Parghelia - Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara

220. Tropea - Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno

Reggio Calabria