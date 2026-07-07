L’estate torna a mostrare il suo volto più intenso nei prossimi giorni: il progressivo rafforzamento dell’Anticiclone sub-tropicale favorirà un generale aumento delle temperature su tutta Italia con maggiore interessamento delle regioni del Nord Italia.

A partire da mercoledì infatti il termometro inizierà a raggiungere valori molto elevati con picchi fino ai 38-39°C sulla Pianura Padana e in Sardegna, mentre altrove il caldo resterà ancora moderato.

Caldo in Calabria

Sulla Calabria l'anticiclone africano tenderà a rinforzarsi ma, per ora, il termometro non valicherà di molti gradi le medie stagionali: secondo gli ultimissimi aggiornamenti infatti, sono previsti valori di circa 20°C alla quota di 1500m fino all'11 luglio con picchi fino ai 22°C tra il 12 e il 13 di luglio. Ciò significherà che lungo le coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 32-33°C (con qualche picco fino ai 35°C), mentre le aree più calde saranno come sempre quelle interne dove saranno possibili temperature fino ai 38-39°C sulla Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato.

Questa prima tendenza dunque ci indica che ancora una volta il nostro Sud Italia resterà ai margini del forte caldo che ha caratterizzato gli anni precedenti, con caldo che si manterrà perlopiù moderati e senza picchi eccessivi.