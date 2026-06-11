Obiettivo del tavolo tecnico programmato per venerdì è rafforzare la collaborazione istituzionale, fare il punto sulle attività in corso e individuare nuovi interventi per la salvaguardia del litorale vibonese

Un confronto operativo tra istituzioni, enti competenti e amministrazioni locali per affrontare le questioni legate «alla depurazione delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento marino in vista della stagione estiva». È questo l'obiettivo del tavolo tecnico convocato per venerdì prossimo presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Al confronto prenderanno parte «i rappresentanti degli enti e delle amministrazioni competenti a vario titolo nella gestione del ciclo delle acque e nella tutela ambientale, nonché i sindaci dei comuni costieri», che saranno coinvolti in un momento di condivisione finalizzato ad analizzare dati, problematiche e possibili soluzioni.

L'obiettivo, si legge ancora nella nota, è quello di favorire una maggiore collaborazione istituzionale. L'iniziativa si inserisce infatti «nell'ambito dell'azione di coordinamento istituzionale con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni competenti e definire un quadro aggiornato delle attività in corso».

Un percorso che punta ad «assicurare ogni utile intervento per la tutela dell'ambiente marino e la qualità delle acque di balneazione». Il confronto in Prefettura rappresenterà quindi un'occasione per verificare lo stato delle attività già avviate e individuare eventuali ulteriori azioni necessarie a garantire la salvaguardia del mare lungo il litorale vibonese.