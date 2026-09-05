Valori più elevati nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Cieli sereni o poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista

La circolazione atmosferica rimarrà invariata ancora per qualche giorno. Nel primo weekend di settembre infatti l’anticiclone africano tenderà nuovamente ad impossessarsi della regione apportando un generale aumento delle temperature.

Sebbene l’aumento termico non sarà intenso come le altre ondate avute, il termometro potrà registrare valori elevati per il periodo: in particolare lungo le aree joniche sono previste temperature fino ai 34-35°C e soprattutto su Catanzarese e Reggino, dove però il caldo sarà prettamente torrido e con poca umidità.

Situazione diversa invece lungo i settori tirrenici della regione: qui infatti il termometro si manterrà intorno ai 30°C ma tali valori saranno accompagnati da alti tassi di umidità che faranno percepire il caldo in modo più intenso specie su Cosentino, Vibonese, lametino e parte del Reggino.

Picchi più elevati invece si potranno registrare nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese con possibili valori fino ai 38-39°C.

Il tutto accompagnato da tempo stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta nelle aree interne durante il pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni.