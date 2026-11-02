Il ciclone Agneta ha raggiunto la Calabria. In questi minuti precipitazioni localmente intense stanno interessando tutta la regione e in particolare le aree interne e tirreniche dove sono in atto piogge di forte intensità. Sul resto della regione invece le precipitazioni si mantengono deboli, con fasi asciutte più durature. Questo a causa del vortice ciclonico che attualmente si trova davanti le coste campane, richiamando instabilità da Sud e aria molto umida.

Il ciclone inoltre ha causato un generale calo delle temperature con valori che si mantengono al di sotto delle medie stagionali e possibili prime nevicate sui monti di Sila e Pollino, anche se a quota relativamente alta.

Il maltempo durerà tutta la giornata, anche se si avranno comunque fasi più asciutte durante l’arco giornaliero. 