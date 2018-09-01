<p>“Ci siamo arresi, <strong>non sappiamo se il prossimo anno saremo in grado di seminare.</strong> Per raccogliere cosa? Il nulla. E’ da anni che ci battiamo per cercare di arginare e risolvere questo problema, ma <strong>non abbiamo mai avuto risposte</strong> concrete e adesso siamo al limite. <strong>Non ci sono più le condizioni per lavorare”.</strong> Gli <strong>agricoltori</strong> sono stanchi, lanciano l’ennesimo <strong>grido di dolore alle istituzioni</strong> per la distruzione dei loro raccolti ad opera dei cinghiali, moltiplicati a gran velocità per le<strong> scelte sbagliate</strong> attuate negli anni <strong>dal mondo venatorio in accordo con Regione Calabria e Provincia di Vibo</strong> che, per <strong>soddisfare le esigenze dei cacciatori,</strong> hanno avviato una <strong>campagna di ripopolamento del cinghiale senza freni</strong> immettendoli e liberandoli anche in zone dove storicamente tali animali erano assenti. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28656"></div>\n\nPer far valere le loro ragioni e farsi ascoltare dalle istituzioni, gli <strong>agricoltori</strong> hanno promosso una <strong>manifestazione a Maierato</strong> portando quasi in processione alcuni <strong>sacchi di sementa sino alla chiesa</strong> per consegnarli ai sindaci. Un <strong>segno di resa</strong> ed un ultimo disperato tentativo per richiamare l’attenzione verso una problematica che sta causando danni enormi all’agricoltura. Gli agricoltori si sono riuniti in un apposito<strong> Comitato in difesa della dignità dell’agricoltura. </strong>Un comparto, quello agriolo, che in queste condizioni, se non si interverrà al più presto, è <strong>destinato a morire.</strong> La “parola” passa ora alla Regione Calabria. Particolarmente colpite da tale piaga sono alcune zone del comprensorio di Maierato, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso e Pizzo Calabro. Ma in quasi tutto <strong>il Vibonese</strong> la <strong>situazione</strong> è divenuta ormai <strong>insostenibile.</strong> Le riunioni ed i tavoli “tecnici” convocati in questi anni sono serviti a ben poco, le istituzioni alla fine hanno lasciato gli <strong>agricoltori da soli a combattere</strong> contro i cinghiali. Oltre ai danni, c’è poi molta preoccupazione per il settore zootecnico poiché diversi<strong> cinghiali</strong> abbattuti sono risultati affetti da <strong>tubercolosi</strong>, malattia che è facilmente trasmissibile agli altri animali ed anche all’uomo. <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PPCfMNqt45M" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></p>\n\n \n\n<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12293-cinghiali-legambiente-agricoltori-danni-vibo-maierato/">Cinghiali e danni alle coltivazioni: Legambiente solidale con gli agricoltori</a></strong></span></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/12277-emergenza-cinghiali-vibonese-maierato-pizzo-stefanaconi-agricoltori/">Emergenza cinghiali nel Vibonese: danni agli agricoltori incalcolabili</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/economia-e-lavoro/12175-cinghiali-danni-colture-agricoltori-piazza-maierato/">Cinghiali e danni alle colture, agricoltori in piazza a Maierato</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/11390-proposta-coldiretti-contenere-cinghiali-autorizzino-agricoltori-sparare-vista/">La proposta di Coldiretti per contenere i cinghiali: «Si autorizzino gli agricoltori a sparare a vista»</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/11372-cinghiali-vibonese-wwf-solidarieta-agricoltori-responsabilita-altrove/">Cinghiali nel Vibonese, il Wwf: «Solidarietà agli agricoltori ma le responsabilità sono altrove»</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>