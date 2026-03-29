Mentre la Calabria si appresta a ricevere un nuovo elevato quantitativo di pioggia a causa dell'ennesimo ciclone di questo 2026, la domanda che tante persone si fanno è: ma che tempo ci aspetta a Pasqua e Pasquetta? Una domanda che nel Vibonese (ma non solo) si intreccia con l’attesa per i numerosi riti pasquali, a cominciare dall’Affrontata che si celebra in numerosi centri.

Stando alle ultime emissioni modellistiche che ovviamente subiranno diverse variazioni, intorno al weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta è prevista la rimonta dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo e sulla nostra Regione, il che apporterebbe condizioni meteorologiche stabili. Di conseguenza anche le temperature subiranno un generale aumento con valori che si manterrebbero più in linea con il periodo.

Come detto però questa non è una previsione ma una prima tendenza che subirà diverse modifiche o conferme con i prossimi aggiornamenti.

Intanto, però, tra domani, lunedì 31 marzo, e martedì 1° aprile, l’ennesimo ciclone raggiungerà la Calabria con possibili nubifragi. La perturbazione richiamerà aria molto instabile dai quadranti meridionali accompagnata però da aria fredda da Nord-est capace di causare nuove nevicate sui monti calabresi.