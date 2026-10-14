FOTO | Nel cuore dell’entroterra montano il foliage trasforma i boschi in un paesaggio dai colori caldi. Le fotografie di Pasquale Rullo inviate a Il Vibonese immortalano la vegetazione e uno splendido esemplare di daino, offrendo uno sguardo sul patrimonio naturale dell'entroterra vibonese e sulla sua fauna selvatica

L'autunno è arrivato sulle Serre vibonesi e il paesaggio cambia volto. I boschi cominciano a tingersi di giallo, arancione e rosso, i sentieri si ricoprono di foglie e la vegetazione assume le tonalità calde che accompagnano il passaggio verso l'inverno. È uno dei periodi più suggestivi per scoprire l'entroterra vibonese, quando la natura offre scorci di particolare bellezza e la presenza degli animali selvatici rende ancora più interessante l'esplorazione di questi luoghi.

A raccontarlo sono gli splendidi scatti di Pasquale Rullo (FotoArte), realizzati nell'area del laghetto Sambuco, a Mongiana, nel cuore delle Serre. Immagini inviate a Il Vibonese che restituiscono i colori della stagione, la varietà della vegetazione e la quiete di un ambiente naturale ancora capace di sorprendere. Tra gli alberi che cominciano a perdere le foglie, le felci dalle sfumature ramate e il sottobosco umido, emerge un paesaggio nel quale ogni elemento sembra seguire il ritmo lento dell'autunno.

Laghetto di Mongiana - foto Pasquale Rullo

Il daino e il ritorno del cervo italico sulle Serre

A catturare l'attenzione è soprattutto un magnifico daino maschio adulto, fotografato mentre emerge dall'erba alta, con il suo imponente palco che si staglia sullo sfondo del bosco. Un incontro che testimonia la ricchezza faunistica di questo territorio. Il daino, spesso confuso con il cervo, si distingue per le caratteristiche corna larghe e appiattite, chiamate pale.

La sua presenza richiama anche un importante progetto di conservazione avviato negli ultimi anni proprio sulle Serre vibonesi: Operazione Cervo Italico, che dal 2023 ha riportato in Calabria alcuni esemplari della rara sottospecie originaria del Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara.

Mongiana in autunno - foto Pasquale Rullo

L'iniziativa, promossa dal Parco naturale regionale delle Serre insieme a diversi partner scientifici e istituzionali, punta a creare una seconda popolazione di cervo italico per contribuire alla salvaguardia di una sottospecie a rischio di estinzione. I primi risultati sono incoraggianti: nel 2024 è stata documentata la nascita del primo piccolo e nel 2025 quella di altri due esemplari. Un percorso di tutela della biodiversità che ha attirato anche l'attenzione del National Geographic.

Il fascino discreto del laghetto Sambuco

Tra i luoghi più caratteristici di Mongiana, il laghetto Sambuco rappresenta una delle mete naturalistiche dell'entroterra vibonese. Circondato da una fitta vegetazione, offre in autunno un paesaggio particolarmente suggestivo, con i colori degli alberi che si riflettono sulla superficie dell'acqua e il sottobosco che cambia aspetto con l'avanzare della stagione.

Le fotografie di Rullo restituiscono questa trasformazione con sensibilità e attenzione ai dettagli, raccontando un patrimonio ambientale che merita di essere conosciuto e tutelato. Un invito a riscoprire le Serre vibonesi anche fuori dalla stagione estiva, quando i boschi si svuotano di visitatori e la natura continua a offrire spettacoli di grande bellezza.