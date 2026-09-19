L’avviso della Protezione Civile riguarda l’intera regione. L’attenzione è rivolta soprattutto alle prossime ore, con il rischio di rovesci improvvisi, raffiche di vento e locali allagamenti

Si alza l’attenzione sul fronte meteo nel Vibonese, dove per la giornata di domani, domenica 20 settembre, è stata diramata un’allerta gialla nell’ambito del nuovo bollettino della Protezione Civile che interessa l’intero territorio calabrese. Le previsioni indicano infatti condizioni di forte instabilità nelle prossime ore.

Previste piogge, rovesci e possibili temporali, con fenomeni che potrebbero assumere localmente carattere intenso. L’instabilità interesserà sia la fascia costiera tirrenica sia le aree interne della provincia, in un quadro di criticità che riguarda il rischio idraulico, idrogeologico e quello legato ai temporali.

Piogge e temporali anche nel Vibonese

L’attenzione resta dunque rivolta soprattutto all’evoluzione delle condizioni meteorologiche tra la notte e la giornata di domenica. Nel Vibonese eventuali precipitazioni più intense potrebbero determinare allagamenti localizzati, smottamenti e criticità lungo la viabilità, soprattutto qualora i fenomeni dovessero concentrarsi in brevi intervalli di tempo. Durante i temporali non si escludono inoltre intense raffiche di vento.

L’allerta gialla interessa comunque tutta la Calabria, dal versante tirrenico a quello ionico e dai settori settentrionali fino all’estremo Sud della regione. Le previsioni indicano precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi che localmente potranno risultare moderati.

Maltempo anche nel resto del Sud

La fase di instabilità coinvolgerà più in generale diverse aree del Mezzogiorno. Allerta gialla per temporali anche in Sicilia e in alcune zone della Sardegna, in particolare Iglesiente e Campidano. In Sicilia è prevista inoltre criticità gialla per rischio idrogeologico in numerosi settori.

Resta quindi l’invito alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e strade maggiormente esposte al rischio di allagamenti o frane, seguendo gli aggiornamenti e le eventuali indicazioni diffuse dalla Protezione Civile e dalle amministrazioni locali.