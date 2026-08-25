Come previsto la nuova ondata di calore sta arroventando anche la provincia di Vibo. Dopo una breve flessione tra giovedì e sabato è atteso il picco dell’estate

L’ondata di calore fa sentire i suoi effetti anche nel Vibonese, dove il termometro ha raggiunto i 39 gradi a Mileto, uno dei valori più elevati registrati nelle ultime ore in Calabria. Temperature decisamente alte anche nel capoluogo, con Vibo Valentia a 37,7 gradi, e a Zungri, dove sono stati toccati i 37,6 gradi.

È il primo assaggio della nuova fase di caldo che ha investito la Calabria, alimentata dall’aria rovente in risalita dal Nord Africa. Un’ondata che, secondo le previsioni, non avrebbe ancora raggiunto il suo momento più intenso.

Nel resto della Calabria superati i 40 gradi

Se nel Vibonese la colonnina di mercurio si è avvicinata alla soglia dei 40 gradi, in altre zone della regione questa è stata già superata. Il valore più alto è stato rilevato a Torano Scalo, nel Cosentino, con 41,1 gradi, seguito da Bisignano con 40,8 e Cariati e Rizziconi con 40,2.

A Cosenza si sono raggiunti i 39,8 gradi, mentre Camerata e Feroleto della Chiesa hanno toccato quota 39,7. Castrovillari si è fermata a 39,6, Corigliano Calabro a 39,5 e Lattarico a 39,3. Valori superiori ai 39 gradi anche a Tagli, con 39,1.

Più contenute, ma comunque elevate, le temperature rilevate nelle altre province: 38,8 gradi a Santa Caterina d’Aspromonte, 38,7 a Sansosti, 38,6 a Cropalati, 37,9 a Platì, 37,3 a Rosarno e 37,1 a Palazzo. A Lamezia Terme sono stati registrati 36,5 gradi, a Reggio Calabria 36, a Catanzaro 35,3 e a Crotone 34,8.

Il picco tra giovedì e sabato

Per mercoledì 26 agosto è attesa una temporanea flessione delle temperature, con valori in diminuzione di circa 3-4 gradi su tutta la Calabria. La tregua, però, dovrebbe durare poco.

Tra giovedì 27 e sabato 29 agosto è infatti previsto il picco massimo dell’attuale ondata di calore, che potrebbe trasformarsi anche nella fase più intensa dell’intera estate 2026. In diverse aree della Calabria il termometro potrà superare diffusamente i 38-40 gradi, mentre nelle zone interne non vengono esclusi picchi fino a 43-44 gradi.