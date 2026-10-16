Mentre gran parte dell'Europa beneficia dell'anticiclone, la Calabria continua a risentire di correnti fresche. Per oggi sono previste precipitazioni nel Vibonese e nel Reggino, generalmente di debole o moderata intensità

Il Vibonese torna a fare i conti con il tempo instabile. Per la giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, sono previsti rovesci sparsi, soprattutto tra il pomeriggio e la serata, con precipitazioni che dovrebbero mantenersi generalmente di debole o moderata intensità. A determinare questo quadro meteorologico è un'area di bassa pressione presente nei pressi dei Balcani, che continua a richiamare aria particolarmente fresca verso la Calabria.

Le temperature restano al di sotto delle medie stagionali, con valori che si fanno sentire soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino, quando il clima risulta localmente piuttosto freddo.

Piogge nel Vibonese e nel Reggino

L'instabilità interesserà in particolare le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, mentre qualche possibile piovasco potrebbe raggiungere anche le aree interne del Catanzarese.

Situazione diversa nel resto della regione, dove il tempo si manterrà prevalentemente stabile, con annuvolamenti alternati a schiarite e senza particolari rischi di precipitazioni.