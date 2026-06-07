Il Comune ha promosso un percorso dedicato alla cura dei luoghi: dalla Marinella alla Villa comunale iniziative aperte ai bambini e agli adulti per sensibilizzare sulla tutela del territorio

Pizzo ha scelto il mare, la scuola e la Villa comunale per celebrare la Giornata mondiale dell’ambiente, trasformando la ricorrenza del 5 giugno in una giornata di partecipazione, educazione e cura del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Pizzo, ha coinvolto scuole, enti e associazioni in un programma pensato per avvicinare cittadini e nuove generazioni alla tutela del patrimonio naturale e marino. Al fianco dell’amministrazione hanno collaborato Retake Vibo, Parchi Marini Calabria, Wwf Vibo, Calabra Maceri, Gruppo Scout Pizzo, Unicef Vibo, Ufficio locale marittimo di Pizzo e Protezione civile.

La mattinata sul litorale con gli alunni del Plesso Marinella

La prima parte della giornata ha avuto come protagonisti gli alunni del plesso Marinella, impegnati in una passeggiata ecologica lungo il litorale e in attività laboratoriali all’aperto. Un modo per trasformare l’educazione ambientale in esperienza diretta, facendo vivere ai più piccoli il rapporto con il mare e con gli spazi che appartengono alla comunità.

L’obiettivo è stato quello di portare fuori dalle aule il tema della tutela del territorio, legandolo ai gesti quotidiani, all’attenzione per i luoghi pubblici e alla consapevolezza del valore del paesaggio costiero.

Il pomeriggio alla Villa comunale

Nel pomeriggio le iniziative si sono spostate nella Villa comunale, luogo simbolo della città interessato nelle ultime settimane da interventi di pulizia, manutenzione e decoro urbano. In questo spazio, restituito parzialmente alla comunità, si sono svolti momenti di sensibilizzazione, giochi e attività educative rivolte a famiglie, associazioni e cittadini.

La giornata ha così unito il lavoro con i bambini, il coinvolgimento del volontariato e la presenza delle istituzioni, dentro un percorso che ha messo al centro la partecipazione attiva e la cura condivisa degli spazi comuni.

Puglisi: «Educare al rispetto dell’ambiente è un dovere»

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente del Comune di Pizzo, Gioacchino Puglisi, che ha sottolineato il valore della collaborazione costruita attorno all’iniziativa: «Vedere una partecipazione così ampia e una collaborazione tanto forte tra istituzioni, associazioni e scuole ci riempie di orgoglio. Educare al rispetto dell’ambiente e del nostro mare è un dovere che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni».

Puglisi ha poi ringraziato «tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e il Settore Ambiente del Comune per il prezioso supporto», auspicando che appuntamenti di questo tipo non restino episodi isolati: «L’auspicio è che giornate come questa rappresentino non un episodio isolato, ma uno stimolo costante a rafforzare la sensibilità collettiva verso il patrimonio naturale di Pizzo».