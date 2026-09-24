Serra San Bruno si è svegliata con 3,4 gradi, Mongiana con 4 e Spadola con 6,3. L’aria fresca continua ad affluire sulla Calabria e, dopo una notte già fredda, le temperature sono scese ancora. Nel Vibonese i valori più bassi si registrano nelle Serre: a Fabrizia la minima è stata di 8 gradi, mentre a Vibo Valentia il termometro si è fermato a 14,8.

Il calo interessa tutta la regione. Le minime si sono avvicinate allo zero in Sila: 1,5 gradi a Lorica e 1,7 ad Aprigliano, alla Diga di Spineto. A Bianchi, nella località Palinudo Staglio, si sono registrati 3 gradi; a Lorica-Nocelle Arvo 3,7 e a Longobucco-Cecita 3,8.

Le temperature nel resto della Calabria

Tra le altre località montane, 3,9 gradi a Monte Curcio, 4 a Botte Donato, 4,5 a Soveria Mannelli e 6 a Camigliatello Silano. A Gambarie d’Aspromonte la minima è stata di 6,4 gradi. Nei capoluoghi si sono registrati 12 gradi a Catanzaro, 13 a Cosenza, 16,6 a Crotone e 18,9 a Reggio Calabria.

Oggi tempo stabile, venerdì cambia

Intanto, nella giornata di oggi, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili sulla Calabria, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Per venerdì è previsto l’arrivo di una perturbazione che interesserà anche il Sud: il peggioramento è atteso dopo questa parentesi di tempo stabile.