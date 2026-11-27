Cresce l'allerta a San Gregorio d'Ippona per il fenomeno dei falsi appartenenti alle Forze dell'Ordine che cercano in questo modo di truffare soprattutto gli anziani. A lanciare l'allarme e a richiamare tutti alla massima cautela è il sindaco Pasquale Farfaglia, intervenuto dopo un episodio che ha scosso la comunità locale.

L'appello del sindaco

«Si informa la cittadinanza che si è verificato un grave episodio di truffa e furto ai danni di un'anziana residente nel nostro Comune, a opera di due individui che si sono spacciati per appartenenti all'Arma dei Carabinieri», ha fatto sapere il primo cittadino, rivolgendosi in modo particolare agli anziani e ai loro nuclei familiari affinché mantengano alta l'attenzione.

Nel suo messaggio, il sindaco ha elencato alcune regole fondamentali per evitare di cadere in questi raggiri: «Non aprite la porta a sconosciuti che si qualificano come appartenenti alle Forze dell'Ordine senza averne verificato l'identità. Non consegnate denaro, gioielli o altri oggetti di valore, poiché nessun appartenente alle Forze dell'Ordine chiede denaro o preziosi per presunte verifiche».

Massima attenzione e tutela verso gli anziani

Farfaglia ha inoltre sollecitato i cittadini a confrontarsi con i propri cari e a fare rete soprattutto con chi vive da solo, raccomandando di segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia: «In caso di situazioni sospette, chiamate immediatamente il 112. Invitiamo i cittadini a prestare particolare attenzione, a informare i propri familiari e soprattutto a sensibilizzare le persone anziane che vivono sole. L'Amministrazione Comunale condanna fermamente questi comportamenti criminali ed esprime vicinanza alla concittadina vittima del raggiro».