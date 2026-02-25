Si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 17:30, nei locali del Centro Polifunzionale del Comune di Briatico, un’iniziativa pubblica promossa da Libera e dal Comitato della società civile per il “No” al referendum costituzionale, nata per informare i cittadini e approfondire i contenuti della riforma e le ragioni della contrarietà espresse da numerose realtà istituzionali e associative.

«L’incontro – anticipano i promotori - rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e riflessione su un tema di grande rilevanza democratica».

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Briatico, Lidio Vallone, interverrà come ospite principale della serata Domenico Assumma, Pubblico Ministero della Repubblica di Catanzaro che offrirà un contributo di analisi e approfondimento sui contenuti della riforma.

A dialogare con lui sarà Maria Joel Conocchiella, di Libera Vibo Valentia, mentre le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera Calabria, il quale sarà chiamato a tracciare una sintesi del dibattito e delle motivazioni a sostegno del “No”.

«L’iniziativa – si legge infine nella nota del Coordinamento provinciale - si propone come un’occasione di partecipazione civica e informazione consapevole, aperta a tutti i cittadini e le cittadine interessati ad approfondire i contenuti del referendum costituzionale e a confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Legalità e democrazia camminano insieme: difendere la Costituzione significa difendere la dignità delle persone e il futuro delle nostre comunità».