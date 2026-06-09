Musica, sorrisi e tanta dolcezza hanno animato Rombiolo nella giornata di sabato, trasformando il paese in un luogo di incontro, divertimento e condivisione.

Il comitato “Festa di Sant’Antonio” ha organizzato una manifestazione che, fin dal primo pomeriggio, ha coinvolto grandi e piccoli in un crescendo di emozioni. Il programma, dedicato soprattutto ai bambini, ha proposto numerosi giochi e momenti di svago, lasciando poi spazio alla coinvolgente esibizione del gruppo “I Giganti del Sud” che, al ritmo dei tamburi, ha saputo trascinare e divertire tutti i presenti.

Alle 19 è entrato nel vivo uno degli appuntamenti più attesi della serata: la gara di dolci. Protagonisti pasticcieri e appassionati del paese e del territorio, che con le loro creazioni hanno conquistato il pubblico e una giuria d’eccezione composta da Antonella Barletta, da padre Amedeo, guida spirituale della comunità, e da Francesco Messina che, fedele al suo celebre tormentone “T’appatumi”, ha assaggiato e valutato tutti i 28 dolci in concorso.

Una vera e propria carrellata di sapori e creatività che ha avuto il suo momento più emozionante con la proclamazione dei vincitori. A ottenere il punteggio più alto sono stati i ragazzi dell’associazione “Il Dono”, guidata dalla presidente Marenza Farfaglia. La loro spettacolare torta farcita, realizzata con il contributo di tutti i giovani dell’associazione, ha conquistato i tre giudici che le hanno assegnato un punteggio vicino al massimo.

Archiviata la gara, la festa è proseguita con il concerto dei Sonuanticu, che hanno fatto ballare e cantare la folla accorsa in piazza. Un entusiasmo contagioso che ha accompagnato la serata fino a oltre la mezzanotte, con il centro cittadino gremito di persone.

Una giornata intensa e partecipata che ha lasciato il sorriso sul volto dei numerosissimi presenti. Un risultato che rappresenta il più bel ringraziamento per gli organizzatori e che lascia ben sperare in una nuova edizione dell’evento anche negli anni a venire.