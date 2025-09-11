La rete fognaria di Nicotera inquina il mare: la denuncia dei comitati - Video

Sezioni
Cronaca
Politica
Sanità
Ambiente
Società
Cultura
Economia e Lavoro
Eventi
Sport
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Agostino Pantano, giornalista professionista, 43 anni, vive a San Ferdinando. È stato corrispondente dei quotidiani Gazzetta del Sud e Il Domani della Calabria. Dal 2006 al 2010 ha diretto la redazione di Gioia Tauro di Calabria Ora. Con altri colleghi, usciti dal giornale per contestare la linea editoriale, ha fondato Il Corriere della Calabria, un periodico e un sito on line per cui ha lavorato come redattore. Ha collaborato con Le Cronache del Garantista e L’Unità. Ha diretto il mensile A Sinistra e la Web Tv Pianainforma.
Dal 2010 al luglio 2016 è stato al centro di un caso giudiziario tra i più gravi nella storia del giornalismo italiano: processato due volte per la sua inchiesta sullo scioglimento per mafia del consiglio comunale di Taurianova, e in un caso per il reato di “ricettazione di notizie”, è stato assolto in entrambe le occasioni.
È componente del Consiglio nazionale dell’Unci (Unione nazionale cronisti italiani). È iscritto all’associazione “Articolo 21”. E’ laureato in Scienze Politiche con una tesi sulla storia del V° Centro siderurgico di Gioia Tauro.