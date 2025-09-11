Qualificazioni Mondiali, l'impresa di mister Calzona: la Slovacchia allenata dal ct vibonese piega la Germania 2-0

Social
Trentacinque anni, giornalista pubblicista dal 2017. Laureato in ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio all'Unical, qui ha sostenuto un tirocinio universitario nel laboratorio di analisi delle acque. Sin da adolescente, però, l’interesse principale, è stato quello per il mondo della comunicazione e del giornalismo. Dal 2004 conduce un programma radiofonico sull’emittente locale Radio AKR e dal 2010 gestisce il blog “THIS IS ACRI.

Il primo contatto con un quotidiano vero e proprio nel 2012, da collaboratore con Il Quotidiano del Sud. Inizia come corrispondente per lo sport da Acri e nel corso degli anni intensifica la sua collaborazione interessandosi di tutto il mondo dilettantistico calabrese ma anche di musica e spettacolo. Dal 2015 è addetto stampa del FC Calcio Acri prima, del Città di Acri poi.  Dal 2018 è accreditato nell’albo dei fotografi sportivi per la serie B di calcio. Collabora con LaC News24 da settembre 2020.

