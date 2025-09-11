Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Marco Cribari
Marco CribariGiornalista

Quarantasette anni, giornalista professionista, esordisce alle Elementari con un giornalino scolastico che chiama “Rataplan” in onore di un cagnolino coraggioso dei cartoni animati. Entra per la prima volta in una redazione nel 2006, a “Calabria Ora”, e dopo una lunga gavetta viene assegnato alla cronaca. Da allora si occupa prevalentemente di nera e giudiziaria. Nel 2014 fonda insieme ad altri colleghi “La Provincia di Cosenza” e un anno dopo passa al “Quotidiano del Sud” dove lavora per i successivi sette anni. Ha seguito e raccontato tutti i più importanti processi di mafia celebrati nel Cosentino, realizzando diverse inchieste giornalistiche fra cui quelle sui casi Bergamini e Padre Fedele Bisceglia. Sposato con Simona e papà di Claudia, ama il riso al forno, le inchieste di Joe Marrazzo, la musica dei Kinks, i libri di Giuseppe Berto e i film di Sergio Leone.

Cronaca

«Tuo padre è un infame»: il figlio di un pentito di 'ndrangheta riconosciuto e picchiato dal branco, in 40 si accaniscono contro un 19enne

8 agosto 2025
Ore 12:44
«Tuo padre è un infame»: il figlio di un pentito di 'ndrangheta riconosciuto e picchiato dal branco, in 40 si accaniscono contro un 19enne
Cronaca

Nessun malore, i primi esiti dell’autopsia sul pescatore di Briatico morto nel Cosentino escludono il decesso per cause naturali

24 giugno 2025
Ore 19:09
Nessun malore, i primi esiti dell’autopsia sul pescatore di Briatico morto nel Cosentino escludono il decesso per cause naturali
Cronaca

Pescatore originario di Briatico morto in mare nel Cosentino, spunta l'ipotesi omicidio: indaga la Procura

23 giugno 2025
Ore 17:14
Pescatore originario di Briatico morto in mare nel Cosentino, spunta l'ipotesi omicidio: indaga la Procura