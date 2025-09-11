Il sindaco di Vibo: «Piazza Municipio? Una spianata senza identità». E ancora: «L’Affruntata come la Varia di Palmi, puntiamo all’Unesco»

Sezioni
Massimo Clausi 51 anni, è laureato in Scienze Politiche con 110 e lode. Giornalista professionista dal 2002, è stato caposervizi della cronaca di Cosenza e provincia del Quotidiano della Calabria e poi caposervizi del regionale del Quotidiano del Sud. Ha anche collaborato con l'Adnkronos come corrispondente dalla Calabria. E' autore dell'istant book Le navi dei veleni edito dai tipi di Rubbettino. Ha curato la prefazione del libro Così Cosenza ha voltato pagina in La battaglia di Cosenza 2011 – Pellegrini Editori.