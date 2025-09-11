Social
giovedì11 settembre2025
Pietro Comito
Pietro Comito, che ha iniziato la propria carriera professionale a Rete Kalabria e Radio Onda Verde, è stato redattore del Quotidiano della Calabria dal 2002 al 2005, quindi dal 2006 al 2012 caposervizio di Calabria Ora, dove ha guidato le redazioni di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Siderno e Catanzaro. Dal 2012 al 2014 è stato nuovamente in servizio al Quotidiano, dove ha guidato, nella veste di caposervizio, la redazione di Vibo Valentia. Nel 2011 ha ritirato il Premio Agenda Rossa conferito ai giornalisti minacciati dalla 'ndrangheta. Sempre nel 2011 è stato insignito del Premio Paolo Borsellino. Ha pubblicato per la Newton Compton e per la Città del Sole Edizioni ed ha collaborato alla realizzazione del Dizionario enciclopedico delle mafie redatto da Castelvecchi Editore. Esperto di cronaca nera e giudiziaria, negli ultimi anni è stato tra i giornalisti calabresi più esposti nell'informazione sulla criminalità organizzata.

Rinascita Scott, i dubbi sulle intercettazioni sollevati dai periti delle difese

17 aprile 2023
Ore 16:45
La faida di San Giovanni di Mileto: dall’incendio di un pagliaio alla mattanza

12 aprile 2023
Ore 07:10
Romanzo criminale nel Vibonese: le Affruntate del passato a Stefanaconi, Sant'Angelo e Sant'Onofrio - Video

10 aprile 2023
Ore 21:07
La discendenza degli Zupo: il locale di San Giovanni di Mileto in una storica informativa del Ros

8 aprile 2023
Ore 14:48
L’ordigno «micidiale» scoperto a Tropea e quel pizzino destinato ai fratelli La Rosa

1 aprile 2023
Ore 14:10
“Olimpo”: i quattro eventi che hanno cambiato gli equilibri mafiosi nella provincia di Vibo

1 aprile 2023
Ore 07:49
La maxioperazione “Olimpo” e la fede… nella politica: I cenacoli di preghiera? «1.500-2.000 voti a provincia»

30 marzo 2023
Ore 18:57
Nel Vibonese un terminal di mezzi pesanti rubati? «Li portano fuori, con i container… a Malta»

30 marzo 2023
Ore 14:03
Il re vibonese dell’ortofrutta: politica e massoneria per salvarsi dal crack - Video

29 marzo 2023
Ore 17:14
Il crack del colosso vibonese dell’ortofrutta: bufera giudiziaria sul Gruppo Barbieri

29 marzo 2023
Ore 12:04
Il crack del colosso vibonese dell’ortofrutta: bufera giudiziaria sul Gruppo Barbieri