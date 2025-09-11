Pizzitani “mangiagàrgi” e vibonesi “cardijàri”: rivalità a colpi di nomignoli

Sezioni
Cronaca
Politica
Sanità
Ambiente
Società
Cultura
Economia e Lavoro
Eventi
Sport
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Rocco Greco, di Pizzo, maresciallo della Marina Militare in pensione. Scrive in versi, in rima e sciolti, in vernacolo ed in italiano. Appassionato della lingua e delle tradizioni calabresi si manifesta al pubblico prima su periodici locali e poi attraverso i social network, dove riscontra quegli apprezzamenti che lo inducono a pubblicare una fortunata raccolta di componimenti “SENZA PENZERI”, edita dalla Digital Ricordi, che ha riscosso un significativo interesse sia di pubblico che di critica.