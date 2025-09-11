Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Rocco Greco
Rocco GrecoGiornalista

Rocco Greco, di Pizzo, maresciallo della Marina Militare in pensione. Scrive in versi, in rima e sciolti, in vernacolo ed in italiano. Appassionato della lingua e delle tradizioni calabresi si manifesta al pubblico prima su periodici locali e poi attraverso i social network, dove riscontra quegli apprezzamenti che lo inducono a pubblicare una fortunata raccolta di componimenti “SENZA PENZERI”, edita dalla Digital Ricordi, che ha riscosso un significativo interesse sia di pubblico che di critica.

Società

Pizzitani “mangiagàrgi” e vibonesi “cardijàri”: rivalità a colpi di nomignoli

23 maggio 2021
Ore 16:11
Pizzitani “mangiagàrgi” e vibonesi “cardijàri”: rivalità a colpi di nomignoli
Storia e memoria

La Pasqua perduta di Pizzo: l’amarcord delle tradizioni travolte dal Covid

3 aprile 2021
Ore 12:09
La Pasqua perduta di Pizzo: l’amarcord delle tradizioni travolte dal Covid
Storia e memoria

Storia d’amore e delitti a Pizzo: il soldato piemontese che sognava le Alpi ma restò in Calabria

28 gennaio 2021
Ore 18:28
Storia d’amore e delitti a Pizzo: il soldato piemontese che sognava le Alpi ma restò in Calabria
Cultura

Pizzo, il parroco mette la mascherina al pastore nel presepe e la città si divide

8 dicembre 2020
Ore 19:24
Pizzo, il parroco mette la mascherina al pastore nel presepe e la città si divide