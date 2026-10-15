Social
giovedì15 ottobre2026
giovedì15 ottobre2026
Salvatore Bruno
Salvatore BrunoGiornalista

Giornalista e reporter televisivo da oltre vent'anni, ha maturato una lunga esperienza nella comunicazione istituzionale occupandosi dei rapporti con la stampa di diverse figure politiche.


Inviato al seguito della delegazione della Regione Calabria al festival di Sanremo del 1997, ha lavorato per un biennio nell'ufficio stampa del Comune di Cosenza e curato la comunicazione della Commissione Riforme e decentramento e della Commissione contro la 'ndrangheta del Consiglio Regionale della Calabria.


Curatore del progetto culturale "Sulle orme di Ulisse", realizzato in Sicilia, è stato inoltre radiocronista delle gare di serie B del Cosenza Calcio. Ha scritto sulle pagine di diversi quotidiani locali e nazionali, tra i quali Il Mattino, Leggo e il Corriere dello Sport. Come autore musicale ha vinto il Festival del Mare di Ancona nel 1993.

Possibile ricongiungimento

Il sarcofago di Ruggero d’Altavilla potrebbe tornare a Mileto: c’è già l’intesa con il Museo archeologico di Napoli ma il trasferimento è complesso

14 ottobre 2026
Ore 10:41
Il sarcofago di Ruggero d’Altavilla potrebbe tornare a Mileto: c’è già l’intesa\u00A0con\u00A0il Museo archeologico di Napoli ma il trasferimento è complesso\n