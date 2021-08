In fiamme la collina fra Pizzo e Maierato, cinque le famiglie che hanno lasciato le abitazioni

E’ pesante il bilancio dell’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio lungo la collina fra Pizzo e Maierato e che vede ancora impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ed anche un elicottero. Sono cinque le famiglie sinora evacuate, mentre due persone inizialmente date per disperse sono state ritrovate. Chiusa al transito la strada che collega Pizzo a Maierato, con il traffico dirottato lungo la Statale 18 in direzione di Vibo Valentia. Impegnati nel controllo della viabilità i carabinieri e la polizia municipale di Pizzo Calabro. L’incendio segue quello dei giorni scorsi sviluppatosi lungo la collina che sovrasta Vibo Marina e Longobardi. In fumo una vasta area di macchia mediterranea.





