Hashish e cocaina in un casolare a Filandari, due arresti

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse, i carabinieri della Stazione di Filandari hanno tratto in arresto Carmine Cichello, 23 anni, e Giuseppe Pititto, 54 anni, entrambi del luogo. Nel corso di alcuni controlli del territorio nelle campagne di Filandari, i militari dell’Arma si sono in particolare imbattuti in un casolare all’interno del quale sono stati trovati – occultati – 30 grammi di cocaina e alcuni grammi di hashish. I due fermati, e poi arrestati, si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia. Cichello è il figlio di un imputato del maxiprocesso Rinascita Scott condannato in primo grado a 18 anni di reclusione.

