Sul posto del sinistro anche gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia

Un incidente si è verificato questa mattina in direzione Nord dell’autostrada A/2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sant’Onofrio e quello di Pizzo Calabro, subito dopo l’area di servizio Eni. Coinvolto in maniera autonoma un mezzo pesante. A dare l’allarme è stato un automobilista che transitava in direzione Sud sulla corsia opposta. L’ambulanza di Vibo Valentia, in transito in quel momento sulla A2 e diretta in missione a Pizzo, è stata pertanto immediatamente dirottata sul luogo dell’incidente. Constatato che il paziente versava in gravi condizioni, a causa di un politrauma e delle probabili compromissioni neurologiche, i sanitari hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, che nel frattempo la centrale operativa dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia aveva già attivato insieme agli agenti della Polizia stradale a agli uomini del vigili del fuoco arrivati sul posto dal comando provinciale.