I genitori chiedono tempi certi per il ripristino del trasporto degli alunni: «Tra lavoro, scuola e caro carburante la situazione è diventata insostenibile. Perché la manutenzione non la fanno d’estate?»

La prima campanella è suonata ormai da giorni, ma a Zungri lo scuolabus deve ancora riaccendere i motori. A segnalare il disservizio, che sta creando non pochi problemi agli studenti e alle loro famiglie, sono proprio i genitori.

«Il nuovo anno scolastico è ripartito, ma non il servizio scuolabus. Abbiamo chiesto spiegazioni all’amministrazione comunale e il sindaco Fiamingo ci ha rassicurato dicendo che il mezzo è in officina per essere ripristinato e che il servizio partirà presto. Intanto, però, i giorni passano e noi genitori ci ritroviamo a fare i salti mortali», raccontano.

Lo scuolabus dovrebbe raccogliere gli alunni nella frazione Papaglionti e in diverse località di Zungri prima di raggiungere l’istituto scolastico. L’assenza del servizio, spiegano le famiglie, sta complicando la quotidianità.

«Personalmente questa situazione mi sta creando seri problemi organizzativi – racconta un genitore –. Ogni mattina devo accompagnare mia figlia a scuola, poi portare l’altro figlio in un altro istituto e infine raggiungere il posto di lavoro».

I genitori ricordano inoltre che non si tratterebbe di un episodio isolato. «Non è la prima volta che succede. Anche lo scorso anno lo scuolabus è stato riattivato soltanto a ottobre. Ci chiediamo perché gli interventi di manutenzione non vengano programmati per tempo, così da garantire il servizio fin dall’inizio dell’anno scolastico».

Alle difficoltà organizzative si aggiunge anche il peso del caro carburante. «Spostarci più volte al giorno per accompagnare e riprendere i bambini è diventato oneroso. Apprezziamo le rassicurazioni del sindaco, ma ora ci aspettiamo che si traducano nell’avvio del servizio. Abbiamo pazientato abbastanza: la situazione è diventata insostenibile», concludono le famiglie.